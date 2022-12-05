114 человек заболели коронавирусом в Казахстане

5 Декабря 2022, 08:39

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 5 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 411 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации ведомства, в стационарах находятся 176 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 235 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

За 4 декабря 2022 года в стране зарегистрировано 114 случаев коронавируса.