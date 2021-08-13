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114 человек с «красным» статусом оштрафованы в Алматы

13 Августа 2021 15:06
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114 человек с «красным» статусом оштрафованы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый список нарушителей с «красным статусом» опубликовали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Список нарушителей карантина опубликован на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города. По приложению «Ashyq» выявлено еще у 114 жителей города Алматы, нарушивших 14-дневный домашний карантин. Они привлечены к административной ответственности и оплатили штраф (30 МРП).

«Ashyq» не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с их «красным» статусом по результатам сканирования QR-кода

Напомним, неделю назад 86 человек с «красным» статусом выявили с помощью приложения Ashyq в Алматы.


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#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #МВД РК   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Гульзат Сахова

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