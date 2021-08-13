114 человек с «красным» статусом оштрафованы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новый список нарушителей с «красным статусом» опубликовали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Список нарушителей карантина опубликован на сайте департамента санитарно-эпидемиологического контроля города. По приложению «Ashyq» выявлено еще у 114 жителей города Алматы, нарушивших 14-дневный домашний карантин. Они привлечены к административной ответственности и оплатили штраф (30 МРП).

«Ashyq» не допустил указанных жителей на объекты предпринимательства в связи с их «красным» статусом по результатам сканирования QR-кода

Напомним, неделю назад 86 человек с «красным» статусом выявили с помощью приложения Ashyq в Алматы.