1130 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 130 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

«На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 61 627 человек (60 055 КВИ+ и 1 572 КВИ-), из них в стационарах находятся18 836 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 791 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 1 130 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 244 пациента, на аппарате ИВЛ – 162 пациента», - говорится в сообщении Минздрава.