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1130 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии -  Минздрав РК

20 Июля 2021 09:04
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1130 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии -  Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1 130 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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«На 20 июля лечение от КВИ продолжают получать 61 627 человек (60 055 КВИ+ и 1 572 КВИ-), из них в стационарах находятся18 836 пациентов, на амбулаторном уровне – 42 791 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 1 130 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 244 пациента, на аппарате ИВЛ – 162 пациента», - говорится в сообщении Минздрава.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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