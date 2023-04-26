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113 млрд тенге выделили на водоснабжение в селах Казахстана

Автор:  
Анеля Касымова
26 Апреля 2023, 12:12
113 млрд тенге выделили на водоснабжение в селах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В текущем году на строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения в селах из республиканского бюджета выделено 113 млрд тенге. Планируется реализация 267 проектов. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Азамат Бейспеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам года планируется увеличить доступ к услугам водоснабжения сельского населения до 96,3%. Для своевременного и качественного исполнения поручения Главы государства выработан план поэтапного обеспечения питьевой водой, где учтен каждый населенный пункт республики. На сегодня всего по стране насчитывается 6 295 сел, из которых имеют доступ к услугам водоснабжения 4 900 сел. Решение вопроса питьевой воды оставшихся 1 395 сел планируется до конца 2025 года», - сказал вице-министр во время заседания в Сенате Парламента РК по вопросам развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы.

По его данным, в 391 селе, в том числе в этому году 120 сел, планируется строительство централизованного водоснабжения по линии Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. В 41 селе внутрипоселковые сети будут проложены по линии Министерства экологии и природных ресурсов РК.

«В целях эффективного использования бюджетных средств в малонаселенных 963 селах с населением менее 200 человек будут установлены комплексные блок модули за счет средств местных бюджетов», - добавил Азамат Бейспеков.

Ранее он сообщал, что по концепции развития сельских территория страны населенные пункты будут обеспечены генеральными планами и проектами детальной планировки.


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