113 кандасов переехали в Казахстан в 2023 году в рамках проекта по переселению

В 2023 году 214 семей приняли участие в пилотном проекте по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей. Из них 129 переселенцев и 113 кандасов, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

Участниками пилотного проекта являются выходцы из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областей, области Жетісу и городов Астаны, Алматы, Шымкента.

Пилотный проект предусматривает сопровождение семей переселенцев и кандасов путем составления индивидуального плана адаптации и прикрепления к участникам индивидуальных помощников из числа сотрудников карьерных центров.

Индивидуальный план адаптации предусматривает 25 услуг. В их числе:

переезд и размещение в регионе расселения (дата приезда, вид транспортировки, количество прибывающих членов семей);

оформление материальной помощи, в том числе сертификата экономической мобильности;

трудоустройство на постоянное место работы, а также, при необходимости, профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации;

поиск и подбор жилья для проживания семьи с проведением оплаты через сертификат экономической мобильности;

адаптация и интеграция членов семьи.

В течение пяти лет после смены места жительства переселенца или кандаса, а также членов его семьи специалистами карьерного центра будет проводиться мониторинг хода адаптации и интеграции. Для этого будут использоваться данные из Цифровой карты семьи и специальное мобильное приложение по отслеживанию социального благополучия.

Одной из участниц пилотного проекта стала семья Майны Калимаш, которая прибыла из КНР в составе 3 человек. Центром трудовой мобильности Восточно-Казахстанской области для них составлен индивидуальный план адаптации и интеграции. На заседании комиссии по приему кандасов принято положительное решение о включении семьи Калимаш в региональную квоту, также было принято решение карьерного центра о возмещении расходов на переезд в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи.

- Я переехала из КНР по программе добровольного переселения и решила обосноваться в Восточно-Казахстанской области. Благодаря сотрудникам карьерного центра г. Усть-Каменогорска получила все положенные нам меры государственной поддержки, – поделилась женщина.

В рамках индивидуального плана адаптации и интеграции, семья Калимаш ознакомлена с историей и культурой Казахстана. Дети Майны оформлены в среднюю школу г. Усть-Каменогорска. А для женщины, имееющей высшее юридическое образование, прорабатываются меры по трудоустройству.

Напомним, в 2023 году пилотный проект по оказанию услуг по адаптации и интеграции для переселенцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы, кандасов и членов их семей был запущен в Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях.

В 2024 году данный механизм будет масштабирован на другие трудодефицитные регионы страны.