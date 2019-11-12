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113 фактов скотокрадства зарегистрировано в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Полиция Павлодарской области начала борьбу со скотокрадством, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«На территории Павлодарской области с 11 по 13 ноября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрад». Сотрудники полиции проведут проверку автомашин, специализированных для перевозки скота, на предмет наличия документации на перевозимый скот и мясо-продукцию с привлечением нарушителей к административной ответственности», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Зачастую виновниками происшествий становятся владельцы поголовья, допускающие бесконтрольность; нередко загоны, сараи и подсобные помещения, предназначенные для содержания поголовья скота, не оснащены надёжными запирающими устройствами, что позволяет ворам беспрепятственно проникнуть в помещения. Другой причиной, способствующей совершению данного вида преступления, является отсутствие контроля собственников над выпасом своего скота: зачастую владельцы выгоняют животных на вольный выпас, мотивируя такой поступок отсутствием организованного стада.
Например, в начале ноября в полицию Экибастуза с заявлением обратился житель этого города - у него пропали 40 лошадей, которые были на вольном выпасе. Ушедших лошадей нашли возле отгонной точки Жайлау, расположенной в Шикылдакском сельском округе.
«С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 113 фактов краж скота», - подытожили стражи порядка.
Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.
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