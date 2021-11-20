Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:35
-
-
-
вчера 22:56
-
1129 человек выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
20 Ноября 2021 08:15
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1129 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Новости по темеЗа сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших коронавирусом Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 164,
город Алматы - 153,
город Шымкент - 27,
Акмолинская область - 96,
Актюбинская область - 8,
Алматинская область - 82,
Атырауская область - 17,
Восточно-Казахстанская область - 52,
Жамбылская область - 11,
Западно-Казахстанская область - 134,
Карагандинская область - 148,
Костанайская область - 22,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 10,
Северо-Казахстанская область - 159,
Туркестанская область - 31.
Итого выздоровевших в Казахстане - 923882.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 132 казахстанца заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки
- За сутки в Казахстане выявлено 1047 заболевших коронавирусом
- Заболеваемость коронавирусом в мире достигла максимума с конца августа
- Есть ли вспышка пневмонии и бронхита среди детей Актобе - ответ врачей
- 120 актюбинцев с «красным» статусом оштрафовали за нарушение карантина
- 35 100 доз вакцины Pfizer поступило на склад в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
954-047
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047