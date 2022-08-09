9 Августа 2022 08:24

1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 369 333 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 335,

в городе Алматы – 200,

в городе Шымкенте – 9,

в Акмолинской области – 65,

в Актюбинской области – 13,

в Алматинской области – 17,

в Жетысуской области - 40,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 17,

в Абайской области - 27,

в Жамбылской области – 23,

в ЗКО – 34,

в Карагандинской области – 197,

в Улытауской области - 17,

в Костанайской области – 8,

в Кызылординской области – 13,

в Мангистауской области – 8,

в Павлодарской области – 80,

в СКО – 11,

в Туркестанской области – 7.