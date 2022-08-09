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1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
9 Августа 2022 08:24

1128 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 369 333 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 335,
в городе Алматы – 200,
в городе Шымкенте – 9,
в Акмолинской области – 65,
в Актюбинской области – 13,
в Алматинской области – 17,
в Жетысуской области - 40,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 17,
в Абайской области - 27,
в Жамбылской области – 23,
в ЗКО – 34,
в Карагандинской области – 197,
в Улытауской области - 17,
в Костанайской области – 8,
в Кызылординской области – 13,
в Мангистауской области – 8,
в Павлодарской области – 80,
в СКО – 11,
в Туркестанской области – 7.


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