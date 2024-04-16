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    17:45, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    112,5 тысячи голов скота эвакуировали из пострадавших от паводков районов в Казахстане

    корова
    Фото: pixabay.com

    По данным Министерства сельского хозяйства РК, из регионов, пострадавших от паводков, эвакуировано 112,5 тысяч голов скота, погибло 7 035 животных. По большей части это мелкий рогатый скот, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Минсельхозе напомнили, как казахстанцам получить компенсацию за павший от паводков скот. Для начала выявляется сам факт владения путем сверки данных базы ИСЖ с идентификационным признаком животного (бирка, тавро и прочее). В случае отсутствия регистрации актом комиссии по возмещению ущерба, с привлечением свидетелей.

    Владельцы должны обратиться в комиссии по возмещению ущерба на местах. Члены комиссий проинструктированы о необходимых документах для выплаты компенсаций.

    - Обращаю ваше внимание, что все заявки нужно подавать исключительно в официальные комиссии, созданные местными акиматами. Только в этом случае будет выплачена компенсация, – заявил официальный представитель Министерства сельского хозяйства Олжас Тлебалдин на брифинге в СЦК.

    Он отметил, что информация, предоставленная в различные штабы, занимающиеся сбором данных, не является основанием для выплат.

    Теги:
    Подтопления Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Минсельхоз Режим ЧС Эвакуация Паводки в Казахстане Происшествия Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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