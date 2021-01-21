1124 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1124 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 187,

город Алматы - 159,

Акмолинская область - 77,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 31,

Атырауская область - 92,

Восточно-Казахстанская область - 38,

Жамбылская область - 9,

Западно-Казахстанская область - 38,

Карагандинская область - 43,

Костанайская область - 79,

Кызылординская область - 7,

Павлодарская область - 175,

Северо-Казахстанская область - 186,

Туркестанская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 156521.