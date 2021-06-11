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    08:01, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    1120 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1120 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 205,

    город Алматы - 137,

    город Шымкент - 40,

    Акмолинская область - 50,

    Актюбинская область - 20,

    Алматинская область - 55,

    Атырауская область - 63,

    Восточно-Казахстанская область - 88,

    Жамбылская область - 32,

    Западно-Казахстанская область - 86,

    Карагандинская область - 173,

    Костанайская область - 35,

    Кызылординская область - 18,

    Мангистауская область - 47,

    Павлодарская область - 37,

    Северо-Казахстанская область - 21,

    Туркестанская область - 13.

    Всего в стране выявлено 399096 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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