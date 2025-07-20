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    18:00, 19 Июль 2025 | GMT +5

    112 тысяч семей в РК получают пособия на воспитание детей с инвалидностью

    Об этом сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов в ответе на депзапрос, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    инвалидное кресло
    Фото: freepik

    — Социальным кодексом Республики Казахстан урегулированы понятие «родители, воспитывающие детей с инвалидностью» и конкретные меры социальной поддержки. В целях обеспечения эффективности цифрового сопровождения семей, воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью, используется действующая Цифровая карта семьи (далее — ЦКС), в которой аккумулированы сведения о 6,2 млн казахстанских семей. Благодаря интеграции с 24 информационными системами других государственных органов, ЦКС формирует единый цифровой профиль семьи, содержащий обобщенную информацию о ее социальном положении, уязвимости и потенциальных рисках, — отметил Олжас Бектенов.

    По его словам, использование ЦКС позволяет осуществлять регулярный мониторинг состояния семей, воспитывающих лиц с инвалидностью, обеспечивать адресность социальной поддержки на основе цифровых индикаторов, своевременно выявлять кризисные ситуации (утрата кормильца, отсутствие ухода, социальная изоляция и другое).

    — По состоянию на 1 июля 2025 года количество семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью и получающих пособия, в стране составляет 112,1 тыс. семей. Данная информация реализована в закрытом контуре ЦКС и доступна только для обеспечения взаимодействия между государственными органами.

    Ранее мы писали, что с начала года на выплату соцпособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из госбюджета было направлено 327,5 млрд тенге. 

    Теги:
    Социальные Пособия Инвалиды Семья
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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