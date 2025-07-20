112 тысяч семей в РК получают пособия на воспитание детей с инвалидностью

— Социальным кодексом Республики Казахстан урегулированы понятие «родители, воспитывающие детей с инвалидностью» и конкретные меры социальной поддержки. В целях обеспечения эффективности цифрового сопровождения семей, воспитывающих детей и взрослых с инвалидностью, используется действующая Цифровая карта семьи (далее — ЦКС), в которой аккумулированы сведения о 6,2 млн казахстанских семей. Благодаря интеграции с 24 информационными системами других государственных органов, ЦКС формирует единый цифровой профиль семьи, содержащий обобщенную информацию о ее социальном положении, уязвимости и потенциальных рисках, — отметил Олжас Бектенов.

По его словам, использование ЦКС позволяет осуществлять регулярный мониторинг состояния семей, воспитывающих лиц с инвалидностью, обеспечивать адресность социальной поддержки на основе цифровых индикаторов, своевременно выявлять кризисные ситуации (утрата кормильца, отсутствие ухода, социальная изоляция и другое).

— По состоянию на 1 июля 2025 года количество семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью и получающих пособия, в стране составляет 112,1 тыс. семей. Данная информация реализована в закрытом контуре ЦКС и доступна только для обеспечения взаимодействия между государственными органами.

Ранее мы писали, что с начала года на выплату соцпособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из госбюджета было направлено 327,5 млрд тенге.