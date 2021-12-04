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112 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлено в Казахстане за сутки

4 Декабря 2021 09:13
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112 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции выявлено в Казахстане за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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2 декабря в Казахстане зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 214 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 82860, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74386.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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