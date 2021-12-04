112 случаев заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции выявлено в Казахстане за сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

2 декабря в Казахстане зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 214 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 82860, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74386.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 686 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.