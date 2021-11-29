112 преступных групп скотокрадов задержали с начала года в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года полицией задержано более восьмисот скотокрадов, в том числе 112 преступных групп. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года полицией задержано более восьмисот скотокрадов, в том числе 112 преступных групп. Из похищенных семи тысяч голов скота найдено и возвращено около четырех тысяч», - сказал Нурдильда Ораз.

Согласно озвученным данным, в Павлодарской области выявлена преступная группа в составе 15 человек, совершение 18 краж скота которой доказано . Злоумышленники раз в неделю похищали по 1-2 головы крупно-рогатого скота в крестьянском хозяйстве, а затем в выходные реализовывали мясо на рынках Экибастуза.

В целом, в результате принимаемых мер за последние 5 лет количество краж скота снижено на 38,5%. Если в 2016 году было зарегистрировано более семи тысяч таких преступлений, то в 2020 году - не более двух тысяч.

Аналогичная тенденция сохраняется и в текущем году, где количество краж скота снижено почти на 18% (с 2248 до 1849).