112-летнюю жительницу Жамбылской области поздравили с 8 Марта

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области поздравили женщин с Международным женским днем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев поздравил 112-летнюю жительницу села Аса с Международным женским днем.

Кульбарам Сугирова родилась в 1910 году, сейчас проживает в Жамбылском районе, это в 30-ти километрах от областного центра города Тараза.

Кульбарам апа многое повидала за свою жизнь - коллективизацию, голодные годы, репрессии, пережила военное время.

В годы Великой Отечественной войны Кульбарам Сугирова жила в Джамбуле. Днем трудилась на сахарном заводе, а ночью вязала теплые варежки и шарфы для отправки на фронт. После войны долгие годы работала свекловичницей в селе Аса.

Кульбарам апа вырастила сына и двоих дочерей, которые подарили ей 12 внуков. Сейчас в большой семье уже 22 правнука и четыре праправнука.

Глава региона вручил Кульбарам апа букет цветов, заметив, что ее жизнь является примером для подражания молодым.

«Нынешнее поколение будет всегда в долгу перед старшим поколением, - сказал Бердибек Сапарбаев. - Несмотря на трудности, вы трудились не покладая рук, ради светлого будущего нашей страны. Вы настоящий пример трудолюбия и самоотверженности. Сейчас вы живете в окружении любящих внуков. Желаю Вам крепкого здоровья! Поздравляю с Международным женским Днем и искренне благодарю за все, что вы сделали для подрастающего поколения».

Кульбарам апа дала свое благословение и поблагодарила руководство страны и главу региона за внимание, пожелала мира и спокойствия стране.

Напомним, накануне аким Жамбылской области встретился с представительницами прекрасного пола, внесшими весомый вклад в социально-экономическое, общественно-духовное развитие региона и вручил поздравительные письма от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева.