112-летний японец признан старейшим из живущих в мире мужчин

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 112-летний Читецу Ватанабе был признан старейшим из живущих мужчин на земле. Ватанабе считает смех секретом своего долголетия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Читецу Ватанабе родился 5 марта 1907 года. Сейчас он живет в доме престарелых в Дзёэцу, префектура Ниигата. У него хорошее здоровье, согласно данным учреждения.

«Я отношусь с почтением к своему отцу, независимо от его возраста», - сказала 78-летняя дочь Ватанабе Теруко Такахаши.

Ватанабе был признан самым старым из ныне живущих после того, как предыдущий обладатель титула, Масазо Нонака с острова Хоккайдо, скончался 20 января 2019 года в возрасте 113 лет.

Ватанабе родился в семье фермеров в Дзёэцу. В 20 лет он переехал на Тайвань, где прожил 18 лет. После Второй мировой войны он вернулся в Японию и до пенсии работал государственным служащим в своем родном городе.

По словам родных долгожителя, у него пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук.

Средняя продолжительность жизни в Японии одна из самых высоких в мире. 117-летняя Кане Танака из префектуры Фукуока официально считается самой старой жительницей планеты после смерти в июле 2018 года другой японки, Тиё Мияко из префектуры Канагава, в возрасте 117 лет.