+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -9 °С
Алматы: 1 °С
USD 376.40 EUR 409.56
RUB 5.91 CNY 53.92
Скачать
Новости
Вся лента >>>

112-летний японец признан старейшим из живущих в мире мужчин

14 Февраля 2020 19:17
Поделиться:
112-летний японец признан старейшим из живущих в мире мужчин

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - 112-летний Читецу Ватанабе был признан старейшим из живущих мужчин на земле. Ватанабе считает смех секретом своего долголетия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

Новости по теме
Елжан Биртанов: критика Кодекса о здоровье – показатель открытого подхода
Число заразившихся коронавирусом на круизном лайнере достигло 219 Продолжительность жизни актюбинцев выросла до 73,4 лет Как избежать утомления глаз при работе за компьютером - Минздрав

Читецу Ватанабе родился 5 марта 1907 года. Сейчас он живет в доме престарелых в Дзёэцу, префектура Ниигата. У него хорошее здоровье, согласно данным учреждения.

«Я отношусь с почтением к своему отцу, независимо от его возраста», - сказала 78-летняя дочь Ватанабе Теруко Такахаши.

Ватанабе был признан самым старым из ныне живущих после того, как предыдущий обладатель титула, Масазо Нонака с острова Хоккайдо, скончался 20 января 2019 года в возрасте 113 лет.

Ватанабе родился в семье фермеров в Дзёэцу. В 20 лет он переехал на Тайвань, где прожил 18 лет. После Второй мировой войны он вернулся в Японию и до пенсии работал государственным служащим в своем родном городе.

По словам родных долгожителя, у него пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук.

Средняя продолжительность жизни в Японии одна из самых высоких в мире. 117-летняя Кане Танака из префектуры Фукуока официально считается самой старой жительницей планеты после смерти в июле 2018 года другой японки, Тиё Мияко из префектуры Канагава, в возрасте 117 лет.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Япония,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив