112 классов перевели на карантин в школах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – С начала учебного года в Актюбинской области коронавирусная инфекция выявлена у 724 школьников. Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказала исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульбану Даулетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала сентября по 14 октября выявлено 724 случая КВИ среди детей школьного возраста. На сегодняшний день в 152 школах 112 классов изолированы на домашний карантин. Занятия в классах переведены на дистанционную форму обучения», - прокомментировала она.

По данным ДСЭК, за сутки 14 октября в регионе зарегистрировано 99 новых случаев КВИ. Суточный прирост заболеваемости составил 0,3%.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за сутки 14 октября в регионе зарегистрировано 99 новых случаев КВИ. По Актюбинской области всего зарегистрировано 33707 случаев COVID-19, из них 25659 с симптомами заболевания (75,8%) и 8048 бессимптомных (23,8%). Выписано с выздоровлением 32271 (95,7%) больных. Суточный прирост заболеваемости составил 0,3%.

Из 33707 случаев 0,7% зарегистрированы как завозные случаи, 12% контактные и 87,2% - это местные случаи, в том числе 17,7% были выявлены с профилактической целью. В настоящее время на домашнем карантине находятся 8718 человек, за всеми проводится медицинское наблюдение.

Регион из «зеленой» зоны за прошедшие сутки перешел в «желтую» зону. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, на сегодня более 300 человек с КВИ лечатся в инфекционных стационарах, в том числе 30 - в реанимационных отделениях.



