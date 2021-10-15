112 классов перевели на карантин в школах Актюбинской области
«С начала сентября по 14 октября выявлено 724 случая КВИ среди детей школьного возраста. На сегодняшний день в 152 школах 112 классов изолированы на домашний карантин. Занятия в классах переведены на дистанционную форму обучения», - прокомментировала она.
По данным ДСЭК, за сутки 14 октября в регионе зарегистрировано 99 новых случаев КВИ. Суточный прирост заболеваемости составил 0,3%.
По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за сутки 14 октября в регионе зарегистрировано 99 новых случаев КВИ. По Актюбинской области всего зарегистрировано 33707 случаев COVID-19, из них 25659 с симптомами заболевания (75,8%) и 8048 бессимптомных (23,8%). Выписано с выздоровлением 32271 (95,7%) больных. Суточный прирост заболеваемости составил 0,3%.
Из 33707 случаев 0,7% зарегистрированы как завозные случаи, 12% контактные и 87,2% - это местные случаи, в том числе 17,7% были выявлены с профилактической целью. В настоящее время на домашнем карантине находятся 8718 человек, за всеми проводится медицинское наблюдение.
Регион из «зеленой» зоны за прошедшие сутки перешел в «желтую» зону. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Бекболата Избасарова, на сегодня более 300 человек с КВИ лечатся в инфекционных стационарах, в том числе 30 - в реанимационных отделениях.