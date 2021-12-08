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112 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане
8 Декабря 2021 08:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки, 6 декабря, зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 160 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 83094, летальных случаев - 5170, выздоровевших - 74849.
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