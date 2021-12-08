+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 3 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

112 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане

8 Декабря 2021 08:25
Поделиться:
112 человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За сутки, 6 декабря, зафиксировано 112 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 160 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Врач столичной поликлиники удостоен медали «Алтын дәрігер»
Свыше 350 пациентов с КВИ в Казахстане - в тяжелом состоянии Столица и пять областей Казахстана находятся в «желтой» зоне 148 843 человека привились первым компонентом Pfizer в Казахстане

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 83094, летальных случаев - 5170, выздоровевших - 74849.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Врач столичной поликлиники удостоен медали «Алтын дәрігер»
Свыше 350 пациентов с КВИ в Казахстане - в тяжелом состоянии
Столица и пять областей Казахстана находятся в «желтой» зоне
148 843 человека привились первым компонентом Pfizer в Казахстане
Популярное
1 В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
2 Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
3 Водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Павлодарской области
4 Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
5 280 тонн сена горит в Восточно-Казахстанской области
6 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Читайте также
Сколько казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19
14 человек скончались за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане
В Атырау рассказали о состоянии спрыгнувшей с моста беременной женщины
Устойчивый наркоканал ликвидировали полицейские Алматы
Водитель погиб в лобовом столкновении на трассе в Павлодарской области
Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
280 тонн сена горит в Восточно-Казахстанской области
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив