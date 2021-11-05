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112 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО

5 Ноября 2021 14:41
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112 человек с «красным» статусом выявил Ashyq в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжают регистрировать нарушения карантинного режима юридическими и физическими лицами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На брифинге заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что с 1-го октября по 4-е ноября 23 мониторинговые группы провели 221 рейд с охватом 1 323 объектов. В результате к ответственности привлекли 33 лица на общую сумму, превышающую 1,7 млн тенге.

В октябре проект Ashyq зарегистрировал 112 нарушений режима карантина людьми, которые имеют «красный» статус и должны находиться на самоизоляции. Однако они продолжают посещать объекты торговли и места массового скопления людей. Всем выписали штрафы. Общая сумма превысила 4,5 млн тенге. По словам А. Кушбасова, фамилии 98 нарушителей ограничительных мероприятий, оплативших административные штрафы, опубликовали в средствах массовой информации.

«Заболеваемость и смертность от коронавируса продолжают расти. Ограничительные меры позволяют сдержать прирост заболеваемости, но если мы не будем четко их исполнять, то эффекта не будет. Призываю всех соблюдать простые правила: не посещать и не организовывать массовые мероприятия, правильно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, снизить количество социальных контактов, посещение мест массового скопления и вакцинироваться», - сказал А. Кушбасов.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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