112 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 49 270 человек (–43 376 + и 5 894 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 8 485 пациентов, амбулаторно лечатся 40 785 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 594 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 152 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 112 пациента.