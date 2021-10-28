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    08:22, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    112 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 28 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 49 270 человек (–43 376 + и 5 894 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 8 485 пациентов, амбулаторно лечатся 40 785 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 594 пациента,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 152 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 112 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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