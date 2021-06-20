1119 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 342,

город Алматы - 121,

город Шымкент - 42,

Акмолинская область - 37,

Актюбинская область - 32,

Алматинская область - 28,

Атырауская область - 47,

Восточно-Казахстанская область - 73,

Жамбылская область - 20,

Западно-Казахстанская область - 78,

Карагандинская область - 151,

Костанайская область - 33,

Кызылординская область - 20,

Мангистауская область - 28,

Павлодарская область - 35,

Северо-Казахстанская область - 6,

Туркестанская область - 26.

Всего в стране выявлено 408650 заболевших.