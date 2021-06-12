1118 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1118 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 286,

город Алматы - 124,

город Шымкент - 29,

Акмолинская область - 52,

Актюбинская область - 19,

Алматинская область - 50,

Атырауская область - 48,

Восточно-Казахстанская область - 85,

Жамбылская область - 19,

Западно-Казахстанская область - 80,

Карагандинская область - 174,

Костанайская область - 34,

Кызылординская область - 13,

Мангистауская область - 35,

Павлодарская область - 42,

Северо-Казахстанская область - 16,

Туркестанская область - 12.

Всего в стране выявлено 400214 заболевших.



