111-летняя чилийка победила коронавирус

САНТЬЯГО. КАЗИНФОРМ - 111-летняя чилийка полностью оправилась от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АPА.

По данным канала «24 Хорас», 12 апреля у женщины была диагностирована коронавирусная инфекция. Врачи, которые лечили пациентку, утверждали, что у женщины было асимптоматическое течение болезни.

«Один или два раза у пациентки наблюдалась высокая температура, но кашель отсутствовал», - сказала Мария Паз Сордо, глава дома престарелых, где проживала женщина. Более того, Сордо добавила, что раньше у женщины были проблемы с дыханием.

Напомним, власти Чили объявили о первом подтвержденном случае коронавируса 3 марта. На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 77 900 случаев инфицирования и 806 случаев смерти. 18 марта были закрыты границы для иностранцев. Президент Себастьян Пинера объявил чрезвычайное положение в стране.