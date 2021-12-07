111 фактов незаконной рубки деревьев зарегистрировано в Казахстане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С начала года зарегистрировано 111 фактов незаконной рубки деревьев. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Ерлан Кутпанбаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть информационная геосистема, созданная совместно с Министерством информации и общественного развития. Она работает по четырем направлениям. Первое – защита лесов от незаконной вырубки, второе – предотвращение лесных пожаров, третье – недопущение незаконного строительства в лесах, четвертое – развитие лесов, то есть увеличение количества деревьев», – сказал Е. Кутпанбаев.

По его словам, в этом году зарегистрировано 111 фактов незаконной рубки деревьев. Объем вырубленных деревьев составил пять тысяч кубометров. Размер причиненного ущерба составил 97 млн тенге.

Е. Кутпанбаев также сообщил, что с 1 декабря проводится республиканская акция, посвященная защите хвойных лесов. Работа ведется совместно с заповедниками и государственными органами.



