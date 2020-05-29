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111 человек выздоровели от КВИ

29 Мая 2020 18:00
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111 человек выздоровели от КВИ

город Нур-Султан - 17,

город Алматы - 45,

город Шымкент - 4,

Атырауская область - 15,

Карагандинская область - 4,

Актюбинская область - 3,

Костанайская область - 2,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Западно-Казахстанская область - 12,

Мангистауская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане - 5011:

г. Нур-Султан – 1046

г. Алматы – 1420

г. Шымкент – 248

Акмолинская область – 106

Актюбинская область – 179

Алматинская область – 180

Атырауская область – 294

Восточно-Казахстанская область – 54

Жамбылская область – 180

Западно-Казахстанская область – 281

Карагандинская область – 221

Костанайская область – 64

Кызылординская область – 233

Мангистауская область – 123

Павлодарская область – 148

Северо-Казахстанская область – 35

Туркестанская область – 199


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