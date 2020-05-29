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111 человек выздоровели от КВИ
29 Мая 2020 18:00
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город Нур-Султан - 17,
город Алматы - 45,
город Шымкент - 4,
Атырауская область - 15,
Карагандинская область - 4,
Актюбинская область - 3,
Костанайская область - 2,
Восточно-Казахстанская область - 2,
Западно-Казахстанская область - 12,
Мангистауская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 5011:
г. Нур-Султан – 1046
г. Алматы – 1420
г. Шымкент – 248
Акмолинская область – 106
Актюбинская область – 179
Алматинская область – 180
Атырауская область – 294
Восточно-Казахстанская область – 54
Жамбылская область – 180
Западно-Казахстанская область – 281
Карагандинская область – 221
Костанайская область – 64
Кызылординская область – 233
Мангистауская область – 123
Павлодарская область – 148
Северо-Казахстанская область – 35
Туркестанская область – 199
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