+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 3 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

111 человек спасены на дорогах Карагандинской области

24 Января 2020 13:49
Поделиться:
111 человек спасены на дорогах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом по ЧС за прошедшие сутки из снежных заносов в Карагандинской области спасены 111 человек, в том числе 2 детей. Вызволено 28 единиц автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Закрыто движение транспорта на дорогах трех регионов страны
Более ста машин вызволили из снежного заноса карагандинские полицейские На опасных участках трассы в Жамбылской области полицейские сопровождают транспорт В Туркестанской области сданы в эксплуатацию 1270 километров дорог

Спасательные работы проводились в городах Караганда, Темиртау и в Бухар-Жырауском, Абайском, Осакаровском и Улытауском районах.

В Бухар-Жырауском районе утром 23 января на 12 км автодороги «с.Курылыс-с.Уштобе» из снежных заносов отбуксировано на очищенный участок 20 легковых автомобилей, в которых находились 40 человек.

На 43 км автодороги «Караганда-Аягоз-Бугаз» из трех автомобилей, застрявших в снежном заносе, были спасены и доставлены в п.Ботакара 5 человек.

В ночь на 24 января в 02:15 на 1046 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» из остановившихся в снежном заносе 7 легковых автомобилей спасено 13 человек, которые были доставлены в Караганду.

В Караганде в 20:25 в микрорайоне Шахтерский спасатели извлекли из снежных заносов 5 автомобилей.

Дважды представители ДЧС спасали людей, направлявшихся пешим ходом. В Абайском районе на 7 км автодороги «Караганда-Шахтинск-Койбас» два человека, направлявшихся в с.Сарепта пешком, были доставлены спасателями до придорожного кемпинга. Во втором случае спасатели с 14 км автодороги «п.Актау-г.Темиртау» доставили двух мужчин, направлявшихся пешим ходом в Темиртау.

Погодные условия также повлияли на работу медицинских служб. Из-за затрудненности проезда бригады скорой помощи не могли самостоятельно добраться до адресов. Семь человек, нуждавшихся в срочной госпитализации, были доставлены спасателями до кареты скорой помощи. Работы проводились в Караганде и п. Г.Мустафина.

Кроме того, в городе Абае спасатели вызволили из снежного заноса машину скорой помощи, которая выехала на вызов пациента.

Сегодня ночью в 02:30 женщина, нуждавшаяся в экстренной госпитализации была доставлена спасателями из с.Батпакты Осакаровского района в центральную больницу п.Осакаровка.

ДЧС Карагандинской области рекомендует при ухудшении погодных условий воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Карагандинская область, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Агата Мухамеджанова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив