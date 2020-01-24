111 человек спасены на дорогах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Департаментом по ЧС за прошедшие сутки из снежных заносов в Карагандинской области спасены 111 человек, в том числе 2 детей. Вызволено 28 единиц автотранспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спасательные работы проводились в городах Караганда, Темиртау и в Бухар-Жырауском, Абайском, Осакаровском и Улытауском районах.

В Бухар-Жырауском районе утром 23 января на 12 км автодороги «с.Курылыс-с.Уштобе» из снежных заносов отбуксировано на очищенный участок 20 легковых автомобилей, в которых находились 40 человек.

На 43 км автодороги «Караганда-Аягоз-Бугаз» из трех автомобилей, застрявших в снежном заносе, были спасены и доставлены в п.Ботакара 5 человек.

В ночь на 24 января в 02:15 на 1046 км автодороги «Алматы-Екатеринбург» из остановившихся в снежном заносе 7 легковых автомобилей спасено 13 человек, которые были доставлены в Караганду.

В Караганде в 20:25 в микрорайоне Шахтерский спасатели извлекли из снежных заносов 5 автомобилей.

Дважды представители ДЧС спасали людей, направлявшихся пешим ходом. В Абайском районе на 7 км автодороги «Караганда-Шахтинск-Койбас» два человека, направлявшихся в с.Сарепта пешком, были доставлены спасателями до придорожного кемпинга. Во втором случае спасатели с 14 км автодороги «п.Актау-г.Темиртау» доставили двух мужчин, направлявшихся пешим ходом в Темиртау.

Погодные условия также повлияли на работу медицинских служб. Из-за затрудненности проезда бригады скорой помощи не могли самостоятельно добраться до адресов. Семь человек, нуждавшихся в срочной госпитализации, были доставлены спасателями до кареты скорой помощи. Работы проводились в Караганде и п. Г.Мустафина.

Кроме того, в городе Абае спасатели вызволили из снежного заноса машину скорой помощи, которая выехала на вызов пациента.

Сегодня ночью в 02:30 женщина, нуждавшаяся в экстренной госпитализации была доставлена спасателями из с.Батпакты Осакаровского района в центральную больницу п.Осакаровка.

ДЧС Карагандинской области рекомендует при ухудшении погодных условий воздержаться от поездок и пеших переходов на дальние расстояния.