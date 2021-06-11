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    13:44, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    1103 жителя Атырауской области привились от КВИ за сутки

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ-В Атырауской области за сутки прививки получили 1103 человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, I компонент вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» получили 1103 местных жителя. Среди привившихся 12 медиков, 33 педагога, 2 полицейских, 11 студентов, 5 сотрудников закрытых учреждений, 9 сотрудников правоохранительных органов, 4 госслужащих, 18 человек с хроническими заболеваниями, 1009 местных жителей. Всего в период с 1 февраля первым компонентом вакцин «Спутник V», «QAZVAC» и «Hayat-Vax» вакцинировано 63625 человек. II компонентом вакцин привиты 23075 человек.

    В регионе работают 31 стационарный и 10 передвижных пунктов вакцинации. Узнать о наличии вакцин в прививочных пунктах можно по номеру Колл-центра: 98 - 02 - 92.

    Как ранее сообщалось, в Атырауской области больше всего случаев КВИ выявляется в городе Атырау.



    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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