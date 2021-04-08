11025 субъектов МСБ в столице не актуализировали списки работников в системе «Saqtandyry»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11025 субъектов МСБ не актуализировали списки своих работников в ИС «Saqtandyry». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на столичный филиал ФСМС.

« Одним из актуальных вопросов в реализации системы ОСМС является статус застрахованности наших граждан. Предприниматели малого и среднего бизнеса должны внести на сайте msb.fms.kz данные (ИИН) своих работников, которые относятся к льготным категориям граждан. Для недопущения формирования задолженности и необходимости в последующем ее аннулирования сроки внесения данных работников МСБ в ИС «Saqtandyry» продлеваются до 1 октября 2021 года», - сообщили в пресс-службе филиала Фонда медстрахования по г. Нур-Султану.

Среди незастрахованных могут оказаться работники субъектов малого и среднего бизнеса, освобожденных от уплаты взносов и отчислений согласно постановлению Правительства. Чтобы застраховать таких работников, несмотря на отсутствие взносов, работодатели должны внести данные сотрудников на сайт msb.fms.kz, то есть сохранить их статус. В дальнейшем эти сотрудники смогут беспрепятственно получать все услуги в системе ОСМС.

«По городу Нур-Султану количество субъектов МСБ всего – 33 585. Из них по состоянию на 2 апреля 2021 года 22 560 актуализировали списки своих работников либо оплатили отчисления и взносы за ОСМС, еще не актуализировали списки – 11 025 .

Таким образом, наемные работники этих 11 025 предприятий могут остаться вне системы ОСМС. Поэтому работодателям необходимо понимать о важности проводимой работы по статусу застрахованности работников МСБ», - подчеркнул директор столичного филиала ФСМС Н. Кабдыкапаров.

Для недопущения формирования задолженности и необходимости в последующем ее аннулирования, сроки внесения данных работников МСБ в ИС «Saqtandyry» продлеваются до 1 октября 2021 года.

На сегодня есть риск, что у работников субъектов МСБ, чьи данные ещё не введены в ИС «Сактандыру», может образоваться задолженность перед ФСМС, что не позволит им получить медицинскую помощь в системе ОСМС.

Ранее лица, занимающиеся частной практикой, а также субъекты микро-, малого или среднего предпринимательства были освобождены от уплаты отчислений за наемных работников до 1 января 2021 года,

Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года № 224 «О дальнейших мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» по вопросам налогообложения».

Актуализация статуса страхования по внесенным сведениям, работников столичных МСБ в ИС «Сактандыру» составила 67,2%.

Не актуализированы списки работников 11025 столичных субъектов МСБ (32,8%).

«Если вы предприниматель, позаботьтесь о своих подчиненных и предоставьте необходимую информацию в срок. Если вы наемный работник и относитесь к льготной категории граждан, то уточните у своего работодателя, внес ли он вас в базу», - добавили в фонде.

Работодатели субъектов микро-, малого, среднего/крупного предпринимательства и лица, занимающиеся частной практикой, ежемесячно должны обновлять списки работников, подлежащих освобождению от уплаты взносов.

Информация обновляется с указанием индивидуальных идентификационных номеров в информационной системе «Saqtandyry» Фонда на сайте msb.fms.kz.