1100 домов частного сектора обеспечат центральным водоснабжением в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау в этом году решат вопрос с водоснабжением жителей частного сектора и Соцгорода. А проблему по отведению бытовых стоков обещают устранить в следующем. О развитии города металлургов доложили акиму Карагандинской области Женису Касымбеку в ходе рабочей поездки в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона начал объезд с посещения ТЭЦ-2 «АрселорМиттал Темиртау». Он отметил, что жалобы темиртауцев справедливы, отопление в городе оставляет желать лучшего. Только за этот отопительный период на ТЭЦ-2 зафиксировано 30 технологических отказов, повлёкших за собой нарушение температурного режима в общей сложности на 16 дней. Все они связаны с износом оборудования.

Женису Касымбеку доложили, что сейчас в работе пять котлов, шестой - в резерве.

«К сожалению, ежегодные ремонты не решают проблемы нестабильной работы предприятия. Каждый год тратите порядка 2,5-3 млрд тенге - это не маленькие деньги, но уверенности никакой нет. Поэтому необходимо принимать кардинальные решения, а именно строить седьмой котёл. Без реализации этого проекта мы не видим стабильного будущего при прохождении отопительного сезона», - сказал Женис Касымбек.

«Проект по седьмому котлу включён в программу по инвестиционному соглашению. Основная причина задержки строительства - сумма инвестиций увеличилась с 42 млн до 72 млн долларов. Это произошло потому, что здание не подходит под размещение котла. Я подал запрос на одобрение дополнительной суммы. Взял на себя ответственность и дал поручение, чтобы работы уже начались», - сообщил акиму области гендиректор «АМТ» Биджу Наир.

Также Жениса Касымбека волновал и другой вопрос коммунального характера - строительство хозфекальной канализации в Соцгороде. По словам акима Темиртау Кайрата Бегимова, стоимость проекта - 2 млрд тенге. Часть денег выделена, и в этом году в районе будет решён вопрос с водой. Водопровод проведут к 1 100 домам. Строительство канализационных сетей по срокам завершат на следующий год.

Проверил Женис Касымбек и городские стройки. В Темиртау сейчас возводят два арендных дома на 216 квартир. В планах приступить в этом году к строительству ещё 257 квартир для стоящих в очереди на жильё.

В Темиртау не только строят, но и благоустраивают дворовые площадки и меняют неработающие лифты. Так, по плану должны привести в порядок 23 двора и столько же подъёмников.

«Как вы знаете, в области 360 неработающих лифтов. Мы поставили для себя задачу всё обновить в течение трёх лет. В вашем городе в прошлом году заменили 32 подъёмника, продолжим эту работу и дальше», - сообщил Женис Касымбек на встрече с жителями.

В завершение рабочей поездки по приглашению городских активистов аким области посетил ледовый корт, созданный местными жителями при содействии акимата Темиртау, и осмотрел общественный транспорт. Местный автопарк закупил 22 новых автобуса.