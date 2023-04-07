110 видов несырьевых товаров планирует Казахстан поставлять в Азербайджан

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание межправительственной комиссии, направленное на улучшение торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном, прошло в Баку, которое стало логическим продолжением достигнутых договоренностей между лидерами стран в августе прошлого года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие высокого уровня проходит в рамках подготовки к визиту Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан, а также после стартовавших на днях здесь торгово-экономической миссии казахстанских производителей, позволивших заключить контракты на поставку металургиченской продукции, продуктов питания и кондитерских изделий на общую сумму $55 млн.

Для участия в двусторонних переговорах и пленарном заседании в Азербайджане во главе казахстанской делегации прибыл заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

В ходе встречи с азербайджанской коллегой - министром энергетики Парвизом Шахбазовым, глава МТИ отметил, что Азербайджан является ключевым и перспективным торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе, о чем также свидетельствует подписанное Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве и Комплексная программа развития сотрудничества на 2022-2026 годы в рамках официального визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Баку.

«Рынок Азербайджана представляет большой интерес для экспорта казахстанской обработанной продукции. Мы ведем работу по продвижению 110 видов несырьевых товаров на сумму свыше $304 млн, на постоянной основе мониторим их динамику, и видим неплохой рост по некоторым группам товаров» - подчеркнул министр, отметив, что прошедший год завершился с ростом товарооборота между странами на 39%, то есть увеличившись с $332,2 до $461,9 млн.

По словам Серика Жумангарина, Казахстан заинтересован в скорейшей реализации инфраструктурных проектов по устранению узких мест на маршруте ТМТМ, в частности, создании совместного предприятия, для эффективного управления растущими потоками межрегиональной торговли, обеспечивающими кратчайший путь из прикаспийского региона в Европу.

«У нас достаточно хорошо развивается и региональное сотрудничество, Актау, Атырау и Туркестан стали побратимами городов Азербайджана. Большие инвестиции были сделаны азербайджанскими компаниями, в частности, Azersun, в инфраструктуру хранения логистики в Актау. Мы собираемся ее совместно развивать. Главным образом нас интересует сельскохозяйственная продукция, плодоовощная из Азербайджана для поставки и снабжения рынков Западного Казахстана. Сегодня поднимался вопрос о расширении возможностей автомобильного транспорта, по транзиту из Турции в Казахстан через Азербайджан. Для нас это очень важно, поскольку нам необходимо наращивать ассортименты и количество продукции, что позволить удержать инфляцию и цены» - сказал глава МТИ, отметив, что та программа долгосрочного сотрудничества, которую главы двух стран подписали в августе, успешно выполняется по многим пунктам.

В ходе переговоров участники также обсудили текущие показатели и возможности по увеличению объемов взаимной торговли между двумя странами, в первую очередь – за счет экспорта готовой продукции.

Глава МТИ проинформировал, что в 2022 году поставки казахстанских сельхозтоваров выросли в 2,7 раза, а экспорт отечественной пшеницы и меслин в эту страну вырос в 3,3 раза. Столь значительный эффект, по его словам, достигнут в том числе благодаря функционированию Бакинского зернового терминала.

По итогам межправительственной комиссии стороны подписали совместный протокол и достигли конкретных договоренностей по продвижению обоюдовыгодных проектов в торгово-экономической сфере. Казахстанская сторона выразила готовность к расширению кооперации в области совместной реализации стратегических проектов под страховое покрытие АО «ЭСК «KazakhExport».

Достигнута договоренность о расширении сотрудничества в области интермодальных железнодорожных грузоперевозок в направлении Азербайджан-Казахстан-Азербайджан и Казахстан-Турция/ Европа-Казахстан транзитом через Азербайджан.

В рамках проекта «Цифровой Шелковый Путь» достигнута договоренность о продолжении реализации проекта совместного строительства волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря, соединяющих Казахстан и Азербайджан.