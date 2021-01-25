110 любителей быстрой и громкой езды задержаны с начала года на дорогах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 110 любителей быстрой езды задержаны с начала года на дорогах Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент полиции города.

По информации городской полиции, за 24 дня текущего месяца на дорогах города всего выявлено 1089 нарушений ПДД.

В целях соблюдения и недопущения нарушения Правил дорожного движения Республики Казахстан, на территории мегаполиса сотрудниками Полка патрульной полиции и специализированного батальоном проводятся широкомасштабные и локальные отработки.

«Активизировалась работа патрульных по выявлению злостных нарушителей ПДД РК: выезд на встречную полосу движения - 15 водителей, управление транспортным средством с подложными государственными регистрационными номерными знаками - 21 водитель, управление транспортным средством без ГРНЗ - 287 водителей, управление транспортным средством с тонированными стеклами - 642 водителя, управление транспортным средством, будучи лишенным водительского управления - 14 нарушителей, использование резонаторов- 110 водителей. Только в минувшие выходные к административной ответственности привлечены 23 любителя быстрой езды. Плюс ко всему они нарушают ночной покой граждан»,- информировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

В этой связи, полиция мегаполиса в очередной раз призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и напомнила о принципе «неотвратимости наказания».