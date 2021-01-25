110 любителей быстрой и громкой езды задержаны с начала года на дорогах Алматы
По информации городской полиции, за 24 дня текущего месяца на дорогах города всего выявлено 1089 нарушений ПДД.
В целях соблюдения и недопущения нарушения Правил дорожного движения Республики Казахстан, на территории мегаполиса сотрудниками Полка патрульной полиции и специализированного батальоном проводятся широкомасштабные и локальные отработки.
«Активизировалась работа патрульных по выявлению злостных нарушителей ПДД РК: выезд на встречную полосу движения - 15 водителей, управление транспортным средством с подложными государственными регистрационными номерными знаками - 21 водитель, управление транспортным средством без ГРНЗ - 287 водителей, управление транспортным средством с тонированными стеклами - 642 водителя, управление транспортным средством, будучи лишенным водительского управления - 14 нарушителей, использование резонаторов- 110 водителей. Только в минувшие выходные к административной ответственности привлечены 23 любителя быстрой езды. Плюс ко всему они нарушают ночной покой граждан»,- информировал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.
В этой связи, полиция мегаполиса в очередной раз призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и напомнила о принципе «неотвратимости наказания».