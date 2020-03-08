110-летняя долгожительница стала почетной гражданкой города Семей
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Семея Ермак Салимов поздравил 110-летнюю Ажар Омарбаеву с Международным женским днем 8 марта, передает корреспондент МИА «Казинформ».⠀
«Сегодня получилось выполнить очень приятную миссию: в преддверии женского праздника вручил удостоверение и нагрудный знак Почетного гражданина города Семей матери восьми детей и большой, дружной семьи. У Омарбаевой Ажар, достойно прошедшей большой и нелегкий путь, проработавшей до 70 лет чабаном в далеком ауле, а сейчас счастливо живущей среди внуков и правнуков, в удостоверении стоит самая далекая дата рождения – 1 января 1910 года», — написал на своем аккаунте в Instagram аким города Ермак Салимов.
Градоначальник отметил, что самое большое богатство – это люди и особое место в обществе занимает женщина – сестра, подруга, жена и мать.
«Низкий поклон и большое сыновнее спасибо вам, наши матери!», — подчеркнул Е. Салимов.
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