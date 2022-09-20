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110-летний юбилей Куляш Байсеитовой отметили в столичной филармонии
20 Сентября 2022, 21:13

110-летний юбилей Куляш Байсеитовой отметили в столичной филармонии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – XXVI концертный сезон открыл Казахский оркестр им. Еркегали Рахмадиева с концертом «Бұлбұл», посвященным 110-летнему юбилею легендарной казахской певицы Куляш Байсеитовой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В программе вечера были исполнены «Әсем қоңыр» Дины, «Күләшқа» Жамбыла, «Гәкку» из оперы «Қыз Жібек» Евгения Брусиловского, «Қазақ вальсі» и «Бұлбұл» Латифа Хамиди, айтыс из оперы Мукана Тулебаева «Биржан и Сара», ария Ажар из оперы «Абай», «Шегенің термесі» из оперы «Қыз Жібек».

На концерте выступили заслуженные деятели Республики Казахстан – Арайлым Рахымқызы, Светлана Айтбаева, Сундет Байгожин, Бибигуль Жанузак, лауреат Государственной молодежной премии «Дарын» Алтынбек Абильда, лауреаты международных и республиканских конкурсов Феруза Рахметова, Айгерим Аманжолова, Айгерим Ораз, Талгат Аллабиринов, Ботагоз Ташимова.

Главный дирижер Казахского оркестра – заслуженный деятель Республики Казахстан, кавалер ордена «Парасат», профессор Айткали Жайымов. Дирижер – деятель культуры Нурлан Бекенов.


Фото : gov.kz





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