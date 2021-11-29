110 кормящих женщин привились вакциной Comirnaty в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – «Хочу обезопасить себя и своего ребенка», - так на вопрос о том, почему решила привиться против КВИ, ответила кормящая мама из Кокшетау Ботагоз Акбаева. На сегодняшний день в регионе уже более 110 кормящих женщин получили вакцину Comirnaty (Pfizer/BioNTech), передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы управления здравоохранения Акмолинской области, на 28 ноября 2021 года первым компонентом вакцины Pfizer в регионе уже привились 498 подростков от 12 до 17 лет, 10 беременных и 110 кормящих женщин. Всего вакцинации подлежат 66 105 человек.
Ботагоз Акбаева получила оповещение о наличии вакцины сразу, как только та поступила на склад.
«Мне предложили, я обдумала неделю и пришла. Я кормящая мама, ребенку шесть месяцев. Настрой позитивный. Хочу обезопасить себя и своего ребенка», - поделилась девушка.
Как рассказала заместитель главного врача Кокшетауской поликлиники по акушерству и гинекологии Жулдыз Алпилам, состояние пациентки после прививки хорошее. Сначала она полчаса находилась под присмотром медработников, а после ее состояние будут проверять по телефону в течение трех дней.
По словам заведующей педиатрическим отделением городской поликлиники Кокшетау Жанны Елемесовой, с начала кампании у них привились 25 кормящих женщин.
«На сегодня привился 121 подросток. Беременных пока не было, но уже есть запись на среду. Поликлиникой проводится информационно-разъяснительная работа», - рассказала Ж. Елемесова.
Как напомнили в ведомстве, первая вакцина в мире, одобренная ВОЗ - производства Pfizer - поступила в Акмолинскую область 17 ноября. На первом этапе прибыло 35100 доз.
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