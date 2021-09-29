110 кибермошенников привлечены к уголовной ответственности в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане с начала года зарегистрировано 3250 интернет-мошенничеств. Департаментом полиции г.Нур-Султана на постоянной основе принимаются меры по профилактике кибермошенничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

На ведомственных интернет-ресурсах и через СМИ размещаются рекомендации о том, как обезопаситься от уловок в сети интернет с сопровождением социальных видеороликов.

За текущий период сотрудниками полиции задержаны и привлечены к уголовной ответственности 110 мошенников. Ими нанесен ущерб на сумму 150 млн тенге. Среди привлеченных 45 лиц, подозреваемые совершили 2 и более эпизодов. Задержанные лица в основном в возрасте от 20-ти до 35-ти лет.

Департамент полиции г.Нур-Султана предупреждает о следующих распространенных видах интернет-мошенничеств. Это мошенничества, связанные с онлайн-сделками. Пользователи попадаются на низкие цены на товары по сравнению с другими объявлениями. При этом продавцы стараются уйти от прямых контактов, торопят покупателя и психологически стараются убедить совершить покупку в «слепую» путем перечисления 100%-ой предоплаты.

Если вы решили совершить онлайн-покупку, то не торопитесь оплатить предоплату, необходимо удостовериться в наличии товара и его качества, а также узнать отзывы интернет-магазина. Попросите продавца продемонстрировать товар по видеозвонку.

Другим видом являются мошенничества, связанные с использованием мнимой услуги «доставка olx.kz». Мошенники, связываясь с продавцами, исполняют роль покупателя и предлагают воспользоваться услугой. Для этого они пересылают ссылку для заполнения реквизитов банковских карт и ИИН. На самом деле это ссылка фишинговая, а услуги доставки на сайте olx.kz не существует. Копируя реквизиты карт, совершают хищения с карт.

Также имеются мошенничества, связанные с хищением денег с банковских карт. К примеру, звонят на абонентские номера владельцев карт и представляются сотрудниками банка. При разговоре сообщают о мошеннических действиях по карте и войдя в доверие просят продиктовать СМС-пароли для отмены мошеннических транзакций. Но не все знают, что если мошеннику попали ваши реквизиты банковских карт и пароли, то хищение денег неизбежно.

Вместе с тем напоминаем, чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо уточнять информацию позвонив на официальные номера колл-центров банка. Ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт посторонним лицам, в том числе сотрудникам банка. Необходимо знать, что сотрудники банка не звонят держателям карт и не собирают данные.

Следующим видом мошенничества является вложение или инвестирование в различные проекты и криптовалюту. Становится модным зарабатывать деньги сидя за компьютером, не выходя из дома. Но если не знать каким образом это делать, то лучше не доверять свои деньги посторонним лицам, которые обещают раскрутить их за несколько часов или дней. Многие из потерпевших доверили значительные суммы и перечислили на банковские карты либо на биткоин-кошельки. Им обещали приумножить деньги на продаже с криптовалютой на биржах, другим на спортивных ставках.