110 казахстанцев скончались от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, лидером антирейтинга является Нур-Султан (17 смертей) и Шымкент (17 смертей), Карагандинская (15 смертей), Амолинская область (12 смертей), Алматы (11 смертей), ЗКО (7 смертей), Павлодарская (6 смертей), Алматинская (4 смерти), Атырауская (4 смертей), Мангистауская (4 смертей), Актюбинская (3 смертей), Костанайская (3 смерти), Кызылординская (3 смерти), Туркестанская (2 смерти), Жамбылская (1 смерть), СКО (1 смерть).

Как сообщалось ранее, от пневмонии за сутки скончались 16 человек.