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    08:30, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    110 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 50 923 человек (–44 854 + и 6 069 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    Из них в стационарах находятся 9 004 пациента, амбулаторно лечатся 41 919 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 636 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 160 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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