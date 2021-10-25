110 больных коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 25 октября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 50 923 человек (–44 854 + и 6 069 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из них в стационарах находятся 9 004 пациента, амбулаторно лечатся 41 919 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 636 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 160 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 110 пациентов.