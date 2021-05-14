11 жамбылцев заразились бруцеллезом с начала года

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Эпизоотическая ситуация области обсуждалась на совещании в облакимате под председательством главы Жамбылской области Бердибека Сапарбаева. Руководитель региональной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Жандар Коекеев заявил, что за четыре месяца текущего года бруцеллезом заразились 11 жамбылцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным руководителя областного управления ветеринарии Ербола Жиенкулова, обстановка с заболеваниями животных в регионе стабильная. Во всех районах по плану проводятся своевременно противоэпизоотические мероприятия.









«Планомерно проводится борьба с бруцеллезом. После лабораторного подтверждения наличия инфекции проводится обследование территории, определяются границы эпизоотического очага. Таким образом, своевременно предотвращается распространение болезни. Зараженных животных отправляют на санитарный убой», - рассказал спикер.





























Руководитель региональной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Жандар Коекеев добавил, что по области обследовано на бруцеллез 234 391 голов крупного рогатого и 1,1 млн голов мелкого рогатого скота.









«За четыре месяца текущего года бруцеллезом заразились 11 жамбылцев, на пять человек меньше по сравнению с прошлым годом», - отметил он.

Глава региона Бердибек Сапарбаев по итогам совещания потребовал оказать животноводам своевременную ветеринарную помощь, проводить работу по профилактике и диагностике болезней скота своевременно, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

Отметим, что Жамбылская область является ареалом с высоким риском возникновения вспышек и такой особо опасной инфекции, как сибирская язва. Поэтому при проведении масштабных строительных работ, при которых происходит выемка значительного количества грунта, требуется осуществлять эпидемиологический и эпизоотический мониторинг, проводить соответствующие санитарные и предупредительные мероприятия.