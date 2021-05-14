11 жамбылцев заразились бруцеллезом с начала года
По данным руководителя областного управления ветеринарии Ербола Жиенкулова, обстановка с заболеваниями животных в регионе стабильная. Во всех районах по плану проводятся своевременно противоэпизоотические мероприятия.
«Планомерно проводится борьба с бруцеллезом. После лабораторного подтверждения наличия инфекции проводится обследование территории, определяются границы эпизоотического очага. Таким образом, своевременно предотвращается распространение болезни. Зараженных животных отправляют на санитарный убой», - рассказал спикер.
Руководитель региональной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК Жандар Коекеев добавил, что по области обследовано на бруцеллез 234 391 голов крупного рогатого и 1,1 млн голов мелкого рогатого скота.
«За четыре месяца текущего года бруцеллезом заразились 11 жамбылцев, на пять человек меньше по сравнению с прошлым годом», - отметил он.
Глава региона Бердибек Сапарбаев по итогам совещания потребовал оказать животноводам своевременную ветеринарную помощь, проводить работу по профилактике и диагностике болезней скота своевременно, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.
Отметим, что Жамбылская область является ареалом с высоким риском возникновения вспышек и такой особо опасной инфекции, как сибирская язва. Поэтому при проведении масштабных строительных работ, при которых происходит выемка значительного количества грунта, требуется осуществлять эпидемиологический и эпизоотический мониторинг, проводить соответствующие санитарные и предупредительные мероприятия.