11 здоровых детей родились в столице у заболевших коронавирусом женщин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 здоровых детей родились в столице у заболевших коронавирусом женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

«С начала эпидемии коронавируса в Нур-Султане заразились 2 520 человек, 1 621 человек, или 64%, вылечился и выписан из клиник. Хочу сообщить радостную новость: 11 здоровых новорожденных появились у матерей, зараженных COVID-19», – сообщила руководитель городского управления здравоохранения Сауле Кисикова.

В настоящее время в Нур-Султане отмечается рост количества лиц, у которых лабораторно подтвержден коронавирус. «Это объясняется тем, что в городе на сегодняшний день действуют семь лабораторий, где проводится ПЦР-диагностика. Ежедневно проводится от 4 до 5 тыс. тестирований. И, соответственно, растет выявляемость. Отмечу, что из числа лиц, у которых выявлен КВИ, от 60 до 70% болезнь протекает бессимптомно», – продолжила Сауле Кисикова.

Руководитель столичного управления здравоохранения также напомнила, что акиматом города проводится ежедневный мониторинг объектов, чья деятельность была возобновлена, с субъектами предпринимательства и их руководителями проводится разъяснительная работа. За нарушение сантребований деятельность таких предприятий приостанавливается.

Кроме того, С. Кисикова вновь призвала жителей столицы строго соблюдать карантинные меры.