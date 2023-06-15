11 военнослужащих уволены за азартные игры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В прошлом году 11 военнослужащих были уволены за азартные игры. Об этом сообщил вице-министр обороны Султан Камалетдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это болезнь, которую нужно лечить. В законе предусмотрено увольнение за азартные игры. За прошлый год из военных рядов мы уволили 11 военнослужащих», - сообщил он в кулуарах заседания комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК.

При принятии решении об увольнении военнослужащего, как отметил вице-министр, руководство опирается на общевоинский устав. В нем предусмотрены сроки, согласно которым к дисциплинарной ответственности служащего могут привлечь, если с момента совершения деяния прошло менее полугода.

«Если (деяние – прим.ред.) выходит за определенные сроки, то этот военнослужащий может опротестовать решение командира и восстановиться. Если он играл в прошлом году, а узнали в этом, то мы не можем его уволить», - объяснил Султан Камалетдинов.

Он отметил, что уволенные – это в основном служащие по контракту, среди которых есть и военные с такими высокими званиями, как офицеры. Это связано с тем, что служба для них как работа, как и у всех рабочих, у них предусмотрены выходные дни.

«Они не срочники, которые сидят в казарме и за которыми 24 часа следит командир», - пояснил вице-министр.

Сам лично, как заверил Султан Камалетдинов, не увлекается азартными играми, и у него нет на них времени.