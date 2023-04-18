Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

11 военнослужащих погибли с начала года в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
18 Апреля 2023, 14:00
11 военнослужащих погибли с начала года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил РК Берик Ильясов назвал число военнослужащих, которые погибли в Казахстане с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года было 11 случаев смертей в Вооруженных силах, из них четыре - от заболеваний и семь - от травм. Если взять солдат срочной службы, то один случай был от травмы в январе месяце, когда прыгал с парашюта разбился один солдат. Второй случай - онкологическое заболевание головного мозга», - сказал Берик Ильясов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Ранее сообщалось, что с 2020 года погибло 270 военнослужащих: в 2020 году – 78 военнослужащих, в 2021 году – 96, в 2022 году – 85, в 2023 году – 11. Что касается наиболее распространенных причин смерти, то по болезни - 36% случаев, автокатастрофы – 24%, суицид – 20%.


Армия   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы
Четырех граждан КНР сняли с авиарейса в аэропорту Алматы
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау