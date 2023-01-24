Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

11 водителей в столице задержаны за вождение в нетрезвом виде

24 Января 2023, 15:39
11 водителей в столице задержаны за вождение в нетрезвом виде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в столице выявлено около шести тысяч нарушений правил дорожного движения, 80 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Об этом сообщил начальник штаба полка патрульной полиции ДП Астаны Ауезхан Тажигулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года в столице выявлено 5 тысяч 986 нарушений правил дорожного движения. Из них 80 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения. На штрафстоянку водворено 195 автомобилей. Семь водителей, ранее управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, снова привлечены к ответственности. Вместе с тем, особое внимание уделяется работе с пешеходами для недопущения грубых нарушений правил дорожного движения, влияющих на создание аварийной ситуации», - сказал начальник штаба полка патрульной полиции столичного департамента полиции Ауесхан Тажигулов.

По его словам, полицией часто проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения: «Безопасная дорога», «правопорядок», «Автобус», «Внимание, дети», «Безопасность детей на дороге», «Пешеход» и другие.

За последние три дня в Астане выявлено 19 человек, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, 11 водителей, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

«По отношению к вновь задержанным за вождение в нетрезвом виде водителям возбуждено уголовное дело. Им грозит 50 дней общественных работ или пять лет лишения свободы, либо штраф в размере 5 тысяч МРП», - пояснил А. Тажигулов.


Новости по теме
Более 65 тысяч нарушений ПДД совершили водители автобусов за год
Угонщик авто порезал себя ножом при задержании в Алматы
Водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП в Актобе
Теги:
Читайте также
Призеров зимней Универсиады встретили в Астане
Учительница начальных классов повесилась в ЗКО
Угонщик авто порезал себя ножом при задержании в Алматы
Водитель сбил подростка и скрылся с места ДТП в Актобе
Более 65 тысяч нарушений ПДД совершили водители автобусов за год
Международные автомобильные перевозки будут отслеживаться с помощью спутниковой навигации
Рейды по безопасности на дороге начали проводить в Алматинской области
ТЭЦ в Риддере выкупил инвестор
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
4 Трое казахстанцев прошли в финал чемпионата Азии-2023 по боксу до 22 лет
5 Какие санитарные нормы рекомендуется соблюдать в выборных мероприятиях

Лента новостей