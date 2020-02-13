11 участков автотрасс в пяти областях закрыто из-за непогоды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение в пяти областях на 11 участках протяженностью 1529 км. Это 6,1% всех дорог республиканского значения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

Перечень закрытых участков:

1. Нур-Султан - Темиртау, км 1291-1426 (платный участок)

2. Нур-Султан - Щучинск, км 18-231 (платный участок)

3. Нур-Султан – Ерейментау - Шидерты км 16-235, Нур-Султан - Шидерты

4. Екатеринбург - Алматы км 1006-1247, Атбасар - Нур-Султан.

5. Нур-Султан - Коргалжын, км 38-180 Акмол - Коргалжынский зап.

6. Ушарал - Достык км 83-184, Коктума - Достык.

7. Усть-Каменогорск – Алтай - Рахмановские ключи, км 7-66, Ушановское-Серебрянск

8. Екатеринбург - Алматы км 1426-1457, уч. терминал платного участка - г. Караганда.

9. Кызылорда - Павлодар км 970-1066, Караганда - Молодежный.

10. Екатеринбург - Алматы, км 1504-1610, Жумабек – Аксу - Аюлы

11. Калкаман – Баянауыл – Керней - Ботакара, км 138-324, Баянауыл - Ботакара

По всей республике на дорогах работает 752 единицы спецтехники.

При возникновении нештатной ситуации ыы всегда можете обратиться по короткому номеру телефона 1403. АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений. Настоятельно рекомендуется выезжать на дороги только на зимней резине.