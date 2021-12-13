11 убийств по горячим следам раскрыли полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 3 211 преступлений, 2 212 из них раскрыто в течение суток. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицейскими раскрыто по горячим следам 11 убийств, 6 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 4 разбоя, раскрыто 32 грабежа, 466 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.

Было также отмечено, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Глава государства был проинформирован о криминогенной ситуации в стране, результатах работы органов внутренних дел за истекший период.

Отмечены позитивные тенденции по сокращению преступности в стране. При этом, на 15% меньше зарегистрировано убийств, более чем на 20% – грабежей и хулиганств.

Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

Министр также доложил о принимаемых мерах по противодействию наркопреступности, профилактике бытового насилия и защите детей от преступных посягательств, обеспечению дорожной безопасности, пресечению фактов двойного гражданства.

Кроме того, Ерлан Тургумбаев отчитался о проводимой работе

по переходу на сервисную модель работы полиции, обеспечению принципа «полиция шаговой доступности», реформированию службы участковых инспекторов и расширению их полномочий в сфере профилактики правонарушений.



