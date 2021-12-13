+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -4 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

11 убийств по горячим следам раскрыли полицейские в Казахстане

13 Декабря 2021 11:47
Поделиться:
11 убийств по горячим следам раскрыли полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 3 211 преступлений, 2 212 из них раскрыто в течение суток. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Револьвер хранил в авто житель ВКО
Преступная группа занималась отстрелом домашнего скота в Костанайской области Более 100 фактов незаконной охоты выявлено за 10 дней в РК Водитель установил на машину номера умершего человека в Атырау

«Полицейскими раскрыто по горячим следам 11 убийств, 6 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 4 разбоя, раскрыто 32 грабежа, 466 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.

Было также отмечено, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Глава государства был проинформирован о криминогенной ситуации в стране, результатах работы органов внутренних дел за истекший период.

Отмечены позитивные тенденции по сокращению преступности в стране. При этом, на 15% меньше зарегистрировано убийств, более чем на 20% – грабежей и хулиганств.

Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

Министр также доложил о принимаемых мерах по противодействию наркопреступности, профилактике бытового насилия и защите детей от преступных посягательств, обеспечению дорожной безопасности, пресечению фактов двойного гражданства.

Кроме того, Ерлан Тургумбаев отчитался о проводимой работе

по переходу на сервисную модель работы полиции, обеспечению принципа «полиция шаговой доступности», реформированию службы участковых инспекторов и расширению их полномочий в сфере профилактики правонарушений.



Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Револьвер хранил в авто житель ВКО
Преступная группа занималась отстрелом домашнего скота в Костанайской области
Более 100 фактов незаконной охоты выявлено за 10 дней в РК
Водитель установил на машину номера умершего человека в Атырау
Популярное
1 На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
2 В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
3 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
4 Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
5 Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
6 Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Читайте также
120 голов лошадей не пропустили через границу в СКО
Награждены ветераны МВД и отличившиеся сотрудники алматинского гарнизона
На старом вокзале в Нур-Султане от удара током погиб проводник поезда
В Атырау заместитель акима области помещена под домашний арест
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Четвероклассник пожертвовал школе миллион: в МОН рекомендовали вернуть подарок
Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве
Как ужесточают контроль сдачи экзаменов на водительские права в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив