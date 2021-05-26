11 тысяч приемов граждан с начала года провели в Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В «Nur Otan» рассказали, как помогают казахстанцам в решении проблемных вопросов. Членами партии из числа руководителей центральных и местных исполнительных органов проведено свыше 11 тысяч приемов граждан. С начала года в общественные приемные по всей стране поступило более 60 тысяч обращений, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе партии, люди обращаются в «Nur Otan» с самыми разными проблемами. Среди них отсутствие и ремонт дорог, необходимость благоустройства дворов и даже жалобы на самих нуротановцев.

Так, жители Тюлькубасского района Туркестанской области возмутились действиями бизнесмена и депутата районного маслихата от партии «Nur Otan» А. Сапарова, который перекрыл подачу воды в приватизированном им канале «Жиенбай».

В ходе проверки, организованной комиссией партийного контроля, данный факт подтвердился. Решением Бюро политсовета районного филиала за нарушение Кодекса этики партии А. Сапаров исключен из рядов «Nur Otan» и лишен депутатского мандата. По информации областного филиала партии, прокуратурой района будет подан иск в суд по изъятию канала «Жиенбай» в государственную собственность.

А вот в селе имени Наги Ильясова Сырдарьинского района Кызылординской области жители напротив выразили благодарность местному депутату областного маслихата. Член фракции «Nur Otan» Магжан Ералиев на свои средства построил в селе новую спортивную площадку, закупил мебель для детского сада и открыл социальную парикмахерскую, которая бесплатно обслуживает пенсионеров.

Так, 15 млн тенге депутат «Nur Otan» выделил на обустройство детской игровой площадки площадью 900 кв. м. Специально для развития массового спорта закуплены снаряды «Street workout», а для малышей – многоуровневые детские горки. Кроме того, для молодежи обустроены футбольная и баскетбольная площадки. Народный избранник выделил 2,3 млн тенге на закуп мебели, секционных шкафов, стульев и столов для местного детского сада.

В селе Тушыбек Мангистауской области по пути в школу дети были вынуждены обходить глубокий овраг. Чтобы обезопасить для учащихся дорогу в школу, депутат областного маслихата от партии «Nur Otan» Нурпеис Сарсенбай построил пешеходный мост на собственные средства.

В Шымкенте жители микрорайона «Ынтымак-2» Абайского района жаловались на отсутствие асфальтированной дороги. Передвижение на одной из основных улиц и в хорошую погоду было нелегкой задачей, а в дождь или снег и вовсе становилось невозможным. Только после вмешательства партийцев районный акимат подготовил проектно-сметную документацию для ремонта. Работы по улице длиной в 7,6 км уже завершены, дорога введена в эксплуатацию.

В Таразе депутат городского маслихата от «Nur Otan» Жанар Буркитбаева проспонсировала реконструкцию сквера имени легендарного казахского снайпера, участника Великой Отечественной войны Ибраима Сулейменова. Были проведены работы по благоустройству, заменены скамейки и урны, покрашены и полностью отреставрированы памятники и ограждения. В общей сложности народная избранница выделила 1 млн тенге.

В партии «Nur Otan» напомнили, что со своими проблемными вопросами всегда можно обратиться в Республиканскую общественную приемную по следующим контактам:

1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

2. WhatsАpp: 8 700 800 4441

3. E-mail: komek@nurotan.kz

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