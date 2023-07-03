11 тысяч нарушений миграционного законодательства выявили за шесть дней в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Итоги оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал» подвели в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицией проведены проверки мест компактного проживания иностранцев, строительные объекты, рынки, организации и работодатели, использующие наемный труд иностранцев. За 6 дней операции выявлено11 тысяч нарушений миграционного законодательства», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Из них, согласно озвученным данным, 7331 нарушение сроков пребывания в стране иностранцами, 2400 фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами, 507 работодателей привлечено к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы.

«За несвоевременное информирование полиции о пребывающих у них иностранцах привлечено 2536 физических и юридических лиц», - добавила Шугыла Турлыбек.

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