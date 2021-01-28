11 тысяч многодетных семей получили АСП в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Оказание своевременной помощи многодетным и малообеспеченным семьям оставалось приоритетным на протяжении всего 2020 года в Восточно-Казахстанской области. Только на выплату адресной социальной помощи было выделено более 4,7 млрд тенге. Средства пошли на финансовую поддержку 11 тысяч семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Отметим, что на сегодня ВКО – единственный регион, работающий в этом направлении без каких-либо сбоев. Дело не только в своевременной выплате АСП, но и в целом – в отработанном и налаженном механизме внедрения государственных программ.

Так, из 1852 выделенных грантов 875 получили многодетные мамы, пожелавшие открыть свой бизнес. Более того, в регионе была разработана система трудоустройства этой категории людей. В результате более 3 тысяч женщин были обеспечены работой.

Отметим, что в 2020 году от многодетных семей поступило 1060 заявок на развитие бизнеса, 82% из них были одобрены.

Только в Глубоковском районе к началу декабря прошлого года государственную адресную социальную помощь получили 190 семей. В их числе - одинокие и одиноко проживающие малообеспеченные лица с ограниченными возможностями и малообеспеченные семьи. Общая сумма выплат составила 62,9 млн тенге. Только из районного бюджета были выделены 14,5 млн тенге на продуктовые наборы и наборы бытовой химии для 235 детей в возрасте от 1 года до 6 лет из числа получателей адресной социальной помощи.

Эта работа будет продолжена и в 2021 году. Социальными выплатами и государственной поддержкой будут охвачены 8,5 тысячи семей.

«Надо продолжать работу в этом направлении, – сказал на заседании акимата области Даниал Ахметов. – Но не ограничиваться помощью только многодетным и малообеспеченным семьям. Необходимо сделать акцент на поддержке нашего старшего поколения. Пандемия подкосила всех. Особенно это отразилось на наших стариках. Не будем забывать, что мы обязаны им многим».

Глава региона поручил управлению координации занятости и соцпрограмм подготовить отдельную программу, направленную на оздоровление представителей старшего поколения. Возможно, специально разработанная система мер будет внедряться на базе таких центров, как «Ульба» или учреждении, расположенном в Выдрихе, но, безусловно, это будут своевременные и актуальные меры.