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11 тысяч человек наказаны за проживание без регистрации – ДП г. Нур-Султан

19 Ноября 2021 13:10
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11 тысяч человек наказаны за проживание без регистрации – ДП г. Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 сентября – с начала профилактического мероприятия оперативно-профилактическое мероприятие «Участок» - участковыми инспекторами произведен обход около 330 тысяч человек. По месту жительства проверено более 14 тысяч лиц, состоящих на учете в ОВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

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К административной ответственности привлечены около 33 тысяч граждан, в том числе за проживание на территории РК без регистрации более 11 тысяч лиц, около 250 граждан за мелкое хулиганство и около 4 тысяч граждан за появление в общественном месте в состоянии опьянения, за загрязнение мест общего пользования привлечены 2813 граждан.

«Оперативное реагирование на обращения граждан, установление доверительных отношений с населением, профилактика правонарушений – главное в работе столичных участковых», - отметил начальник Департамента полиции г. Нур-Султана генерал-майор полиции Ержан Саденов.

Участковые инспектора подключены в общедомовые чаты с охватом около 230 тысяч граждан. Также для качественной коммуникации с населением в пилотном проекте внедряется использование официальных каналов участковых в мобильном приложении «Телеграмм». Во многом установлению тесных и доверительных отношений способствуют совместные чаты участковых, КСК, ОСИ и жителей.

ОПМ «Участок» продлится до 1 декабря.

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#Нур-Султан   #МВД РК  
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