1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Акмолинскую область

В Акмолинской области открылась республиканская индустриальная зона «AQMOLA», расположенная недалеко от Астаны. Её площадь — около 1000 гектаров. Здесь уже начали реализовываться 7 инвестиционных проектов на сумму более 1,1 трлн тенге. Инвесторы — компании из Казахстана, Китая, Турции и Сингапура. Планируется создать более 4,5 тысяч рабочих мест.

На открытии присутствовали аким области Марат Ахметжанов и министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Аким отметил, что индустриальная зона даст новый импульс развитию региона, создаст условия для производства и поможет привлечь инвестиции. Министр подчеркнул, что проект важен для всей страны: он открывает новые рабочие места и поддерживает промышленное развитие.

Одним из крупнейших проектов станет завод по глубокой переработке пшеницы от китайской компании Dalian Hesheng Holdings. Инвестор вложит 900 млрд тенге. Завод планируется построить в три этапа до 2028 года. На первом этапе будут выпускать глутамат натрия, глютен и другую продукцию. Предприятие обеспечит около 1000 рабочих мест.

Среди других проектов:

завод по производству клинкерной продукции (ТОО «Terracottas» Astana Ceramic, Казахстан),

агрохимический комплекс по выпуску удобрений и пестицидов (YDA Group, Турция),

завод по производству сжиженного природного газа (АО «Казахский институт нефти и газа»),

транспортно-логистический центр (Atasu Group),

производство сельхозтехники (ТОО Remsintez RK),

завод китайской компании Eagle Architecture Technology — кровельные материалы, газобетон, окна, двери и фасады.

Кроме того, в области работают региональные индустриальные зоны в Кокшетау и Целиноградском районе.