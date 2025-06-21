1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Акмолинскую область
В Акмолинской области открылась республиканская индустриальная зона «AQMOLA», расположенная недалеко от Астаны. Её площадь — около 1000 гектаров. Здесь уже начали реализовываться 7 инвестиционных проектов на сумму более 1,1 трлн тенге. Инвесторы — компании из Казахстана, Китая, Турции и Сингапура. Планируется создать более 4,5 тысяч рабочих мест.
На открытии присутствовали аким области Марат Ахметжанов и министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
Аким отметил, что индустриальная зона даст новый импульс развитию региона, создаст условия для производства и поможет привлечь инвестиции. Министр подчеркнул, что проект важен для всей страны: он открывает новые рабочие места и поддерживает промышленное развитие.
Одним из крупнейших проектов станет завод по глубокой переработке пшеницы от китайской компании Dalian Hesheng Holdings. Инвестор вложит 900 млрд тенге. Завод планируется построить в три этапа до 2028 года. На первом этапе будут выпускать глутамат натрия, глютен и другую продукцию. Предприятие обеспечит около 1000 рабочих мест.
Среди других проектов:
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завод по производству клинкерной продукции (ТОО «Terracottas» Astana Ceramic, Казахстан),
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агрохимический комплекс по выпуску удобрений и пестицидов (YDA Group, Турция),
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завод по производству сжиженного природного газа (АО «Казахский институт нефти и газа»),
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транспортно-логистический центр (Atasu Group),
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производство сельхозтехники (ТОО Remsintez RK),
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завод китайской компании Eagle Architecture Technology — кровельные материалы, газобетон, окна, двери и фасады.
Кроме того, в области работают региональные индустриальные зоны в Кокшетау и Целиноградском районе.