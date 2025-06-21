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    21:17, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Акмолинскую область

    В Акмолинской области состоялось открытие республиканской индустриальной зоны «AQMOLA», передает агентство Kazinform.

    Акмолинская область
    Фото: Правительство РК

    В Акмолинской области открылась республиканская индустриальная зона «AQMOLA», расположенная недалеко от Астаны. Её площадь — около 1000 гектаров. Здесь уже начали реализовываться 7 инвестиционных проектов на сумму более 1,1 трлн тенге. Инвесторы — компании из Казахстана, Китая, Турции и Сингапура. Планируется создать более 4,5 тысяч рабочих мест.

    На открытии присутствовали аким области Марат Ахметжанов и министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

    Аким отметил, что индустриальная зона даст новый импульс развитию региона, создаст условия для производства и поможет привлечь инвестиции. Министр подчеркнул, что проект важен для всей страны: он открывает новые рабочие места и поддерживает промышленное развитие.

    Одним из крупнейших проектов станет завод по глубокой переработке пшеницы от китайской компании Dalian Hesheng Holdings. Инвестор вложит 900 млрд тенге. Завод планируется построить в три этапа до 2028 года. На первом этапе будут выпускать глутамат натрия, глютен и другую продукцию. Предприятие обеспечит около 1000 рабочих мест.

    Среди других проектов:

    • завод по производству клинкерной продукции (ТОО «Terracottas» Astana Ceramic, Казахстан),

    • агрохимический комплекс по выпуску удобрений и пестицидов (YDA Group, Турция),

    • завод по производству сжиженного природного газа (АО «Казахский институт нефти и газа»),

    • транспортно-логистический центр (Atasu Group),

    • производство сельхозтехники (ТОО Remsintez RK),

    • завод китайской компании Eagle Architecture Technology — кровельные материалы, газобетон, окна, двери и фасады.

    Кроме того, в области работают региональные индустриальные зоны в Кокшетау и Целиноградском районе.

    Теги:
    Инвестиции Акмолинская область
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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