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    16:38, 29 Май 2025 | GMT +5

    11 тысяч км железнодорожных участков отремонтируют в Казахстане до 2029 года

    До 2029 года планируется провести ремонт 11 тысяч км железнодорожных участков из 16 тысяч км, передает корреспондент агентства Kazinform.

    железная дорога, поезд
    Фото: freepik.com

    — Для обеспечения бесперебойной и безопасной перевозки пассажиров и грузов параллельно ведутся работы по улучшению состояния железнодорожных путей. До 2029 года планируется провести ремонт 11 тысяч км железнодорожных участков из 16 тысяч км, — сообщил на конференции СЦК председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта РК Жанибек Тайжанов

    По его слвоам, в рамках данной программы по итогам двух лет (2023–2024 гг.) отремонтировано более 2,8 тыс. путей, в 2025 году планируется провести ремонт на 1,48 тыс. км.

    Ранее мы писали, в Казахстане запущен пассажирский поезд Сиянь — Алматы.

    12 дополнительных железнодорожных маршрутов добавят в летний период в Казахстане.

    873 вагона закупят в Казахстане до 2030 года.

    Свыше 533 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями перевезено ж/д транспортом в Казахстане.

    Теги:
    Ремонт Транспорт Поезда Железная дорога
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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