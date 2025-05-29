11 тысяч км железнодорожных участков отремонтируют в Казахстане до 2029 года

— Для обеспечения бесперебойной и безопасной перевозки пассажиров и грузов параллельно ведутся работы по улучшению состояния железнодорожных путей. До 2029 года планируется провести ремонт 11 тысяч км железнодорожных участков из 16 тысяч км, — сообщил на конференции СЦК председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта РК Жанибек Тайжанов

По его слвоам, в рамках данной программы по итогам двух лет (2023–2024 гг.) отремонтировано более 2,8 тыс. путей, в 2025 году планируется провести ремонт на 1,48 тыс. км.

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